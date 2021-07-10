Son dakika haber! İki teröristin örgütten kaçarak teslim olması evlat nöbetindeki aileleri umutlandırdı
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Son dakika haber! İki teröristin örgütten kaçarak teslim olması evlat nöbetindeki aileleri umutlandırdı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri: İki teröristin örgütten kaçarak teslim olması evlat nöbetindeki aileleri umutlandırdı Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 677...

İki teröristin örgütten kaçarak teslim olması evlat nöbetindeki aileleri umutlandırdı

DİYARBAKIR - Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 677 gündür devam ederken, 2 örgüt mensubunun güvenlik güçlerine teslim olması ailelerin umutlarını ikiye katladı.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti korona virüse rağmen 677 gündür sürüyor. Dağa kaçırılan oğlu Mehmet için İstanbul'dan Diyarbakır'a gelerek 677 gündür evlat nöbetinde olan anne İmmihan Nilifırka, Ege Üniversitesi İletişim Fakültesinden Gazetecilik bölümünü okuyan oğlunun PKK'nın siyasi uzantısı HDP'liler tarafından kandırılarak dağa kaçırıldığını söyledi.

6 yıldır oğluna hasret kaldığını belirten Nilifırka, "6 yıldan bu yana ben Mehmetimin sesine her şeyine hasretim. Duydum ki iki evladımız gelmiş, anne ile babalarına kavuşacaklar. Bu haber bizleri çok sevindirdi. Bizim evladımız gelmiş gibi oldu. Umutlarımızı ikiye katladı. Darısı burada bulunan bütün anne ile babaların başına" dedi.

Oğluna çağrıda da bulunan anne Nilifırka, oğluna teslim olmasını ve güvenlik güçlerine sığınmasını istedi.

Gara şehidi Adil Kavaklı'nın annesinden ailelere ziyaret

Gara'da terör örgütü PKK tarafından şehit edilen 13 masum vatandaştan er Adil Kavaklı'nın annesi Cennet Kavaklı da, evlat nöbetindeki aileleri ziyaret ederek acılarına ortak oldu. Anne Kavaklı, "Aileleri ziyarete geldim. Bende bu çadırda bir buçuk yıl beraber kaldık. Hepimiz evladımız için mücadele verdik. Hepimizin acısı birdir. Onların evlatları bizim, bizim evladımız da onların evladıdır. Hepimizin acısı birdir. Ben aileleri ziyaret etmeye geldim Diyarbakır'a inşallah burada bulunan ailelerin tümü bir an önce evlatlarına kavuşurlar. İnşallah bu terör örgütü diye bir şey kalmaz yok olurlar. Allah devletimizi korusun. Allah, polislerimizi, askerlerimi ve tüm güvenlik güçlerimizi korusun. Ayaklarına taş değdirmesin. Terör örgütü yok olacak. HDP ve PKK bitecektir" diye konuştu.

Son dakika haber! İki teröristin örgütten kaçarak teslim olması evlat nöbetindeki aileleri umutlandırdı
Son dakika haber! İki teröristin örgütten kaçarak teslim olması evlat nöbetindeki aileleri umutlandırdı
Son dakika haber! İki teröristin örgütten kaçarak teslim olması evlat nöbetindeki aileleri umutlandırdı
Son dakika haber! İki teröristin örgütten kaçarak teslim olması evlat nöbetindeki aileleri umutlandırdı
Son dakika haber! İki teröristin örgütten kaçarak teslim olması evlat nöbetindeki aileleri umutlandırdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sedat Irmak

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