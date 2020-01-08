İki tekerlekle 'ezber bozan' kadınlar: Bisikletli Kadın İnisiyatifi

08.01.2020 08:02 | Son Güncelleme: 08.01.2020 08:02

Bisikletli Kadın İnisiyatifi, Türkiye'de kadın ve bisikleti buluşturuyor. Beş yıl önce kurulan sivil toplum örgütü kadınlara cesaret vererek gündelik hayatlarında bisiklete binmelerini teşvik ediyor. Bu kapsamda 7 bölgede 7 şehirde çekilen "Benim Bisikletim Benim Şehrim" filmi de bisiklet kullanan kadınların hikayelerini beyaz perdeye taşıyor.



Filmin yapımcısı ve Bisikletli Kadın İnisiyatifi kurucularından Zeynep Arapoğlu, euronews'e Türkiye'de 'bisikletli kadın'ın kim olduğunu anlattı. Euronews.com'da Görüntüle