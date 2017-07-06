İki Teker Üstünde Avrupa'yı Turladılar

Manisa'nın Salihli ilçesinde yaşayan iki motosiklet tutkunu Ali İkbal Demirel ve Hamza Er, motosikletleriyle Avrupa'yı turlama hayalini gerçekleştirdi.



Salihli Enduro Touring Motosiklet Gurubu üyesi müteahhit Ali İkbal Demirel ve öğretmen Hamza Er, 14 Haziran'da motosikletleri ile çıktıkları ve 18 ülkeyi kapsayan Avrupa turunu tamamlayıp, ilçeye geri döndü.



Yunanistan, İtalya, Fransa, Belçika, Hollanda, Almanya, Sırbistan, Avusturya, Bulgaristan, Slovenya, Macaristan, İsviçre, Hırvatistan, İskoçya, İngiltere, Galler, İrlanda ve Kuzey İrlanda'yı motosikletleri ile gezip, yaklaşık 12 bin kilometre yol yapan 2 motosiklet tutkunu Demirel ve Er, gezi kapsamında dünyanın en güzel doğa manzaralarının ve yollarının olduğu İskoçya'yı görme imkanı buldu. Motosiklet ile bir gezinin daha sonuna geldiklerini ifade eden Demirel, ana hedefi İskoçya olan gezide, en çok zorlandıklarının başında sol şeritten sağlanan trafik akşının olduğunu dile getirdi. Demirel, trafik sol şeritten akması sonucu birkaç tehlike atlattıklarını belirtti. - MANİSA