"İki teker" aile

17.10.2019 11:06

Kütahya'da motosiklet tutkunu gencin teşvikiyle eşi, annesi, babası ve kardeşi de "iki teker" keyfi yaşıyor.

Yasin Ergül (27), babası Nedim Ergül'ün (53) kullandığı scooter ile çocukluğunda tanıştığı motosiklet sürüşünü zamanla daha çok sevmeye başladı.

Üniversiteye başladığı dönemde, babasının desteğiyle motosiklet satın alarak bu alanda kendini geliştiren Ergül, bazı gruplara üye olup etkinliklere katıldı. Ergül, motosiklet tutkusunu Nedim, annesi Hacer (47), kardeşi Taha (21) ve eşi Tuba Ergül'e (23) aşıladı.

Riders 43 Motosiklet Kulübünün kurucu başkanı da olan Ergül, grubun düzenlediği etkinliklere ailesiyle katılıyor.



Yasin Ergül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, büyük keyif aldığı motosiklet sürüşüne ailece tutkun olduklarını söyledi.

Ailece sahip oldukları üç motosikletle gezdiklerini belirten Ergül, şöyle devam etti:

"Küçüklüğümden beri motosikletlere merakım var. Çocukluğumda babamın motosikletini kullandım. Üniversiteye başladığımda babamın desteğiyle yeni bir motosiklet aldım. Motorcu gruplarına dahil olarak onlarla etkinlikler düzenledik. Motosiklet kullanmaktan çok büyük keyif aldığım için aynı keyfi ailem de yaşasın istedim. Önce babam, sonra da kardeşim için motosiklet satın aldık. Daha sonra hem annem hem de hiç motosiklete binmeyen eşim motosiklet korkusunu aşarak bize katıldı. Daha sonra hem annem hem de hiç motosiklete binmeyen eşim motosiklet korkusunu aşarak bizimle etkinliklere katılmaya başladı. Annem ve eşim şimdilik motosiklet kullanmıyor, bize eşlik ediyor. Hep birlikte kasklı, ekipmanlı ve güvenli bir şekilde motosiklet biniyoruz."

"Dikkatli motosiklet kullanımı konusunda örnek oluyoruz"

Baba Nedim Ergül ise birlikte inşaat malzemeleri satışı yaptıkları oğlu Yasin Ergül'ü her konuda olduğu gibi motosiklet binmede de desteklediğini anlattı.

Anne Hacer Ergül, dikkatli kullandıktan sonra motosiklet sürüşünün keyfini oğlu Yasin Ergül sayesinde anladıklarını dile getirdi.

Oğullarının katıldığı hemen her etkinlikte eşiyle kendisinin de yer aldığını söyleyen Ergül, "Hem eşime hem de çocuklarıma dikkatli olmaları konusunda sürekli uyarılarda bulunuyorum. Böylece hem keyif alıyoruz hem de dikkatli motosiklet kullanımı konusunda örnek oluyoruz." dedi.

Tuba Ergül, evlenmeden önce tehlikeli bulduğu için motosiklete binmediğini belirtti.

Korkusunu eşinin sayesinde yendiğini vurgulayan Ergül, "Aslında motosikletlerin tehlikeli olmadığını, trafikte araçların motosikletlilere dikkat etmemesi nedeniyle kazaların yaşandığını fark ettim. Etkinliklere ailece katılmaktan büyük keyif alıyorum." diye konuştu.

Taha Ergül de motosiklet kullanırken ailesinin desteğini almasının kendisine büyük cesaret verdiğini ifade etti.

Kaynak: AA