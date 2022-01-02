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İki taraf arasındaki kavgaya ayırırken tüfekle yaralandı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İki taraf arasındaki kavgaya ayırırken tüfekle yaralandıEDİRNE'de husumetli iki taraf arasında çıkan kavgayı ayırmaya çalışan Y.G., pompalı tüfekle açılan ateş sonucu yaralandı.

İki taraf arasındaki kavgaya ayırırken tüfekle yaralandı

EDİRNE'de husumetli iki taraf arasında çıkan kavgayı ayırmaya çalışan Y.G., pompalı tüfekle açılan ateş sonucu yaralandı.

Olay, gece saatlerinde Ağaç Pazarı Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre E.U., husumetli olduğu belirtilen kişinin oturduğu cadde üzerindeki eve geldi. Bu sırada caddeye gelen Y.G. ise E.U.'yu sakinleştirmeye çalıştı. Kavganın büyümesi üzerine E.U. arabasından aldığı pompalı tüfekle eve ateş açtı. Silahtan çıkan kurşunlar Y.G.'nin vücuduna isabet etti. E.U.'nun tüfeğinden çıkan saçmalar husumetlisinin evine de isabet ederken, olayda yaralanan Y.G. kendi imkanlarıyla kentteki özel bir hastaneye gitti. Y.G. daha sonra Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Olay sonrası ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Y.G.'nin baygınlık geçiren kadın yakını da hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, yaya olarak kaçan E.U.'nun yakalanması için çalışma başlattı.

İki taraf arasındaki kavgaya ayırırken tüfekle yaralandı

İki taraf arasındaki kavgaya ayırırken tüfekle yaralandı

İki taraf arasındaki kavgaya ayırırken tüfekle yaralandı

İki taraf arasındaki kavgaya ayırırken tüfekle yaralandı

İki taraf arasındaki kavgaya ayırırken tüfekle yaralandı

İki taraf arasındaki kavgaya ayırırken tüfekle yaralandı

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