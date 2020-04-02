İki taraf arasında kavga çıktı, aracı nehre attılar
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Zonguldak, Çaycuma, kavga, Araç, 3. Sayfa

İki taraf arasında kavga çıktı, aracı nehre attılar

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde kimliği bilinmeyen şahısların kavgasında araç nehre atıldı.

02.04.2020 17:50 | Son Güncelleme: 02.04.2020 18:01
İki taraf arasında kavga çıktı, aracı nehre attılar

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde kimliği bilinmeyen şahısların kavgasında araç nehre atıldı. Yaşanan kavga sonrası nehre atılan aracın görüntüleri bir vatandaşın kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay, Çaycuma - Bakacakkadı arasında Filyos nehri kenarında yaşandı. Henüz kimliği bilinmeyen şahıslar arasında kavga çıktı. Kavganın büyümesi ile şahıslardan biri, karşı tarafın aracını Filyos nehrine attı. Nehirde sürüklenen aracı gören bir vatandaş bu anı kamerasına çekti. Konuyla ilgili olarak jandarma olay yerine intikal ederek soruşturma başlatıldı. Araçta kimse olmadığı için can kaybının olmadığı belirtildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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