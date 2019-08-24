İki takım oyuncuları Emine Bulut için siyah pankartla çıktılar

24.08.2019 22:03

Medipol Başakşehir ve Fenerbahçeli oyuncular, Emine Bulut cinayeti sonrası maça siyah pankart taşıyarak çıktı.



Süper Lig'in ikinci haftasında Medipol Başakşehir, sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti. İki takımın oyuncuları ve hakemler, Kırıkkale'de 4 yıl önce boşandığı eski kocası tarafından 10 yaşındaki kızının önünde katledilen Emine Bulut için maça siyah pankart taşıyarak çıktı. Mücadele kadın cinayetlerini protesto etmek için 1 dakika geç başlarken, stat reklam panolarında da Emine Bulut ismi yazıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA