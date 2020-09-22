İki tabancayla yakalandı, koruma amaçlı taşıdığını söyledi
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İki tabancayla yakalandı, koruma amaçlı taşıdığını söyledi

ADANA'da kavga ihbarına giden mahalle bekçileri, kendilerince görünce kaçmaya başlayan bir kişiyi kovalama sonucu yakaladı.

İki tabancayla yakalandı, koruma amaçlı taşıdığını söyledi
22.09.2020 03:37 | Son Güncelleme: 22.09.2020 03:40

ADANA'da kavga ihbarına giden mahalle bekçileri, kendilerince görünce kaçmaya başlayan bir kişiyi kovalama sonucu yakaladı. Üzerinde iki adet ruhsatsız tabanca ile yakalanan şüpheli, kendisini korumak için silah taşıdığını söyledi. 

Olay, saat 02.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Gece iki grup arasında kavga çıktığı ihbarı üzerine bölgeye polis ve mahalle bekçileri sevk edildi. Olay mahalline giden bekçiler, yaya olarak bölgeden uzaklaşmaya çalışan bir kişiyi görünce, şüphelenip, üst araması yapmak istedi. Bekçileri fark eden şüpheli, kaçınca kovalama başladı. Bekçiler, ara sokaklarda koşarak kovaladıkları şüpheliyi yakaladı. İsmi açıklanmayan şüphelinin üzerinde yapılan aramada, iki adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Kendisini görüntüleyen gazetecileri fark eden şüpheli, esnaf çocuğu olduğunu ve kendini korumak için tabanca taşıdığını söyledi. Gözaltına alınan şüpheli, ele geçirilen tabancalarla birlikte Bağlar Polis Merkezi'ne götürüldü.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gökhan KESKİNCİ

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