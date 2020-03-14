İki sürücünün yol verme tartışmasında kan aktı: 1 yaralı
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Alanya, Güncel

İki sürücünün yol verme tartışmasında kan aktı: 1 yaralı

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde yol verme yüzünden çıkan kavgada bacağından vurulan sürücü yaralandı.

14.03.2020 17:49 | Son Güncelleme: 14.03.2020 17:49
İki sürücünün yol verme tartışmasında kan aktı: 1 yaralı

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde yol verme yüzünden çıkan kavgada bacağından vurulan sürücü yaralandı.

Alanya'ya bağlı Güllerpınarı Mahallesi'nde bugün saat 13.30 sıralarında sürücüler S.A. ile S.Y. arasında yol verme yüzünden tartışma çıktı. Büyüyen tartışmanın ardından S.A.'nın bıçakla saldırdığı S.Y. yanındaki tabancayı çıkarıp ateş açtı. Sağ bacağına kurşun isabet eden S.A. yaralandı. Olayı görenlerin haber vermesi üzerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği S.A. hastaneye götürülerek, tedaviye alındı. S.Y. ise polis tarafından gözaltına alındı.

Diğer yandan sürücülerin kavga anı çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde birbirini kovalayan iki sürücü yer alırken, silah sesleri de duyuldu.


Kaynak: DHA

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