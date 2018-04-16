İki Siyahinin Gözaltına Alınması Olayında Starbucks Özür Diledi
Amerika Birleşik Devletleri'nin Philadelphia şehrinde iki siyahinin dünyaca ünlü kahve zinciri Starbucks'ta çalışanların şikayeti üzerine gözaltına alınması sonrası şirketten resmi özür geldi.
Amerika Birleşik Devletleri'nin Philadelphia şehrinde iki siyahinin dünyaca ünlü kahve zinciri Starbucks'ta çalışanların şikayeti üzerine gözaltına alınması sonrası şirketten resmi özür geldi. Ancak şehrin sakinleri şube yetkilisinin işten çıkarılmasını talep ediyor.
Kaynak: Euronews.com