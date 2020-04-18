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Çiğli, İzmir, Güncel

İki şişe kolonya içen kişi, öldü

İZMİR'in Çiğli ilçesinde, bir süredir psikolojik sorunları olan ve iki şişe kolonya içtiği öne sürülen Hakan Tutucu (46), hayatını kaybetti.

18.04.2020 23:03 | Son Güncelleme: 18.04.2020 23:03
İki şişe kolonya içen kişi, öldü

İZMİR'in Çiğli ilçesinde, bir süredir psikolojik sorunları olan ve iki şişe kolonya içtiği öne sürülen Hakan Tutucu (46), hayatını kaybetti.

Olay, saat 21.00 sıralarında Egekent Mahallesi 8831 sokakta bulunan bir sitedeki apartman  dairesinde meydana geldi. İddiaya göre, müzisyenlik yapan ve bir süredir psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Hakan Tutucu, evde bulunan iki şişe kolonyayı içti. Bir süre sonra Tutucu'nun fenalaştığını gören annesi, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Tutucu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi. Tutucu'nun cansız bedeni, savcı ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

  


Kaynak: DHA

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