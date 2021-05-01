İki sigara kaçakçısı tutuklandı
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İki sigara kaçakçısı tutuklandı

İki sigara kaçakçısı tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adana'da 10 bin kaçak sigara taşırken yakalanan iki zanlı tutuklandı.

Adana'da 10 bin kaçak sigara taşırken yakalanan iki zanlı tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri kente kaçak sigara sokulacağı bilgisine ulaştı. Polis bu bilgi üzerine İncirlik Park Alanında uygulama başlattı. Polis uygulama sırasında bir süre sonra beklediği araç gelince durdurup arama başlattı. Yapılan aramada araçta 10 bin paket kaçak sigara ele geçirildi. Araçta bulunun iki zanlı yakalandı. Emniyete getirilip ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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