37 Yaşındaki Volkan, Fenerbahçe'den 3 Yıllık Sözleşme İstedi
Fenerbahçe ile yeni sözleşme için görüşen Volkan Demirel, 3 yıllık sözleşme istedi.
Fenerbahçe'de Volkan Demirel'in durumu belirsizliğini koruyor. Geçtiğimiz haftadan bu yana hem kulüple hem de yeni teknik direktör Phillip Cocu ile bir dizi görüşmeler gerçekleştiren Volkan, hem ekonomik hem de sportif konuları masaya yatırdı. Volkan ile kulübün karşılıklı olarak görüşlerini bildirmesinin ardından beklemeye geçildi. 9 Temmuz Pazartesi günü İsviçre kampına başlayacak Fenerbahçe'de ilk hazırlık maçı da yarın İstanbulspor ile oynanacak.
ABD'YE TRANSFER OLABİLİR
Takımın kampına yetişmek isteyen 37 yaşındaki Volkan için bugün oldukça kritik bir gün olacak. 2002 yılından beri sarı-lacivertli formayı giyen ve 5 senedir kaptanlık yapan Volkan Demirel'in diğer tercihleri arasında ABD'ye transferi de bulunuyor. ABD'de MLS'te bazı kulüplerin Volkan'la ilgilendiği hatta irtibata geçtiği öğrenildi.
3 YILLIK SÖZLEŞME İSTİYOR
Kariyerini Fenerbahçe'de tamamlamak isteyen kaptan, yönetimden üç yıllık sözleşme istiyor. Kulübün mali durumu ve FFP anlaşması sebebiyle ilk iki sezonki maaşını erteleyebileceğini ifade eden Volkan, yönetimden haber bekliyor. Anlaşmanın sağlanması durumunda ilk iki sezonluk maaşını son sezonda almaya hazır olduğunu vurgulayan file bekçisinin durumu kısa süre içinde netlik kazanacak.
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sen git mağarada yaşamını sürdür artık yeterCevap Yaz Yayından Kaldır
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Volkan Fenerbahçe linin hası dır bu ,yılda kaptanlık yapması ve 4.yıldızı takarak jübile yapması gerekirCevap Yaz 1 Yayından KaldırXX: Yani gs sampiyonlugunu bir daha yasasin diyorsunuz ne olsa dayamadiYayından Kaldır
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volkan artık işin ticaretinde.. son demleri olduğu için..Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Volkan Demirel iyi kaleciydin ama seninde zamanın geçiyor Fb'nin artık 20-25 yaş arası gençlere emanet edilmesi lazım,Volkan tüccar zihniyeti ile ücretini son sezona atarak vole vurma ve üç sezonu garantileme peşinde.Cevap Yaz 8 3 Yayından Kaldır