İki Sevgilisini Beş Yıl Arayla Öldüren Adama Ömür Boyu Hapis

İngiltere'de iki sevgilisini beş yıl arayla öldüren bir kişi, ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.



Robert Trigg, 2011'de 52 yaşındaki Susan Nicholson'ı öldürmekten ve 2006'da da 35 yaşındaki Caroline Devlin'in kasıtsız olarak ölümüne sebep olmaktan suçlu bulundu.



Trigg'in iki olayda da başta şüpheli olarak görülmediği belirtiliyor.



52 yaşındaki Trigg'e en az 25 yıl hapis yatacağı söylendi.



'Sahiplenici, kontrolcü ve kıskanç'



Kararın açıklandığı duruşmada iki kadının da Robert Trigg ile ilişkileri sırasında şiddete maruz kaldıkları belirtildi.



Robert Trigg, "sahiplenici ve kıskanç" biri olarak tanımlandı.



Trigg'in eski bir sevgilisi de onun çok fazla alkol aldığını söyledi.



Mahkemede her iki kadının da ölümünün ardından acil servisi, Trigg'in değil onun bir komşusunun aradığı da aktarıldı.



Caroline Devlin'in ölümünün ardından Trigg'in, kadının o dönem 14 yaşındaki bir çocuğuna, annelerine gidip bakmalarını söylemeden önce süt almaya gittiği ve kahve yaptığı belirtildi.



Trigg'in, Nicholson'ın ölümü sonrası ise önce sigara almaya gittiği, sonra da kardeşini ve bir komşusunu aradığı tespit edildi.