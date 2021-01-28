İki şehirde kuyumcudan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3 zanlı gözaltına alındı
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İki şehirde kuyumcudan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3 zanlı gözaltına alındı

28.01.2021 10:35 | Son Güncelleme: 28.01.2021 10:38
İki şehirde kuyumcudan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3 zanlı gözaltına alındı

Afyonkarahisar ve Konya'da bir gün arayla kuyumculardan hırsızlık yaptıkları öne sürülen 2'si kadın 3 şüpheli yakalandı.

Afyonkarahisar ve Konya'da bir gün arayla kuyumculardan hırsızlık yaptıkları öne sürülen 2'si kadın 3 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Burmalı Mahallesi Millet Caddesi'ndeki bir kuyumcudan 6 bin lira değerindeki 2 cumhuriyet altını çerçevesi çalınması üzerine çalışma başlattı.

İş yeri ve çevredeki güvenlik kameraları ile plaka tanıma sistemi (PTS) kayıtlarını inceleyen ekipler, hırsızlığı, plakası tespit edilen araçla kuyumcuya gelen B.K. (47), B.A. (46) ile S.P'nin (53) gerçekleştirdiğini belirledi.

Polis ekipleri, 2 gün sonra aracı PTS kayıtları aracılığıyla Afyonkarahisar'a giriş yaptığı sırada durdurdu.

Araçtaki aramada, torpido kısmında 2 kolye ucu, bükülmüş ikişer küçük ve büyük altın çerçeve ele geçirildi.

Gözaltına alınan B.K, emniyetteki ifadesinde, kadın zanlılar B.A. ile S.P'nin Konya'da kuyumcudan hırsızlık yaptıkları sırasında polis ekiplerince yakalandığını beyan etti.

Ekipler, Konya Emniyet Müdürlüğüyle iletişime geçerek konuyu doğruladı.

Hırsızlık güvenlik kamerasında

Öte yandan, Afyonkarahisar'daki kuyumcudaki hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, B.A. ile S.P'nin kuyumcuda altın çerçevelerini inceledikleri sırada kadınlardan birinin personelin dalgınlığından yararlanarak 2 altın çerçeveyi avcunun içine alarak çalması yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz

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