İki Şehidin İsmi Edremit'te Yaşatılacak

Balıkesir'in Edremit ilçesinde şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın ve öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın isimleri iki parka verildi.



Edremit Belediye Meclisi, Şırnak'ın Uludere ilçesinde Cougar tipi helikopterin düşmesiyle şehit olan 13 askerden biri olan 51 yaşındaki Tümgeneral Aydoğan Aydın ve Batman'ın Kozluk ilçesinde şehit edilen müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın isimlerinin, ailelerinin Edremit'te yaşaması sebebiyle iki parka verilmesini kararlaştırdı. Şehitlerin isimleri oy birliği ile biri Edremit'te, biri de Akçay'daki parka verildi. - BALIKESİR