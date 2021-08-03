Son dakika: İKİ SANAYİ SİTESİNDE YANGIN
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Son dakika: İKİ SANAYİ SİTESİNDE YANGIN

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: İKİ SANAYİ SİTESİNDE YANGINİhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)- BEYLİKDÜZÜ'ndeki Haramidere Sanayi Sitesi ile Avcılar'daki Beysan Sanayi Sitesi'nin yanındaki bir tesiste başlayan yangın, korku ve paniğe neden oldu.

İKİ SANAYİ SİTESİNDE YANGIN

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)- BEYLİKDÜZÜ'ndeki Haramidere Sanayi Sitesi ile Avcılar'daki Beysan Sanayi Sitesi'nin yanındaki bir tesiste başlayan yangın, korku ve paniğe neden oldu. Yerden metrelerce yükselen alevler, itfaiyenin zamanında müdahalesi ile büyümeden önlendi.

Yangın, dün saat 18.00 sıralarında başladı. Haramidere Sanayi Sitesi'nin dışındaki ambalaj tesisin bahçesinde spiral ile kesim yapılırken başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Cep telefonu kamerası ile de görüntülenen yangın, bitişikteki Haramidere ve yakındaki Avcılar Beysan Sanayi Sitesi'ne sıçrama tehlikesi nedeniyle endişe ve korku yarattı. İhbar üzerine kısa sürede gelen İstanbul Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ekipleri yerden metrelerce yükseğe çıkan alevlere müdahale etti. Haramidere Sanayi Sitesi itfaiye aracında görevli Kadir Karakaya da alevlerin sıçraması olasılığına karşı arazöz ile tetikte beklerken kendi müdahalesine gerek kalmadan gerekenin yapıldığını söyledi. Yangının çıkış nedeni ve hasar tespit çalışmalarına başlandı.

Son dakika: İKİ SANAYİ SİTESİNDE YANGIN
Son dakika: İKİ SANAYİ SİTESİNDE YANGIN
Son dakika: İKİ SANAYİ SİTESİNDE YANGIN
Son dakika: İKİ SANAYİ SİTESİNDE YANGIN
Son dakika: İKİ SANAYİ SİTESİNDE YANGIN
Son dakika: İKİ SANAYİ SİTESİNDE YANGIN

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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