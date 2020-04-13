İki sağlık çalışanı korona virüs hastalarına umut oldu
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› İki sağlık çalışanı korona virüs hastalarına umut oldu - Haberler
Aferez, Adana, Güncel

İki sağlık çalışanı korona virüs hastalarına umut oldu

Adana'da korona virüsü yenen iki sağlık çalışanının "immün plazma" bağışı 4 korona virüs hastasına umut oldu.

13.04.2020 10:22 | Son Güncelleme: 13.04.2020 10:22
İki sağlık çalışanı korona virüs hastalarına umut oldu

Adana'da korona virüsü yenen iki sağlık çalışanının "immün plazma" bağışı 4 korona virüs hastasına umut oldu.

Kızılay Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı korona virüsü yenen iki sağlık çalışanın "İmmün plazma" bağışında bulunduğunu ve 4 korona virüs hastasına umut olduğunu söyledi.

Saygılı, Sağlık Bakanlığı ile yapılan protokol gereği hastalığı yenen vatandaşlardan "immün plazma" bağışı aldıklarını söyledi. Bu bağış için bütün alt yapılarını oluşturduklarını bir çok kan alma merkezinin bu bağış için ayarlandığını belirten Saygılı, "Çok yeni olmasına rağmen yakalandıkları hastalığı yenen iki sağlık çalışanı plazma bağışında bulundu" dedi.

Bu bağışın sağlık açısından kesinlikle hiçbir riski olmadığının bilim adamları tarafından açıklandığına dikkat çeken Saygılı şunları kaydetti:

"Aferez işlemi esnasında kanın ayrıştırılması için kullanılan setler tek kullanımlık ve sterildir. Setler kapalı sistem olarak çalışır. Kanın cihazla bile teması söz konusu değildir. Bağışlar Sağlık Bakanlığı koordinatörlüğünde gerçekleştiriliyor. İmmün plazma bağışının tam kan bağışından farkı değil. Aferez denilen yöntemle; kan bağışçısının kanında bulunan ve hastanın ihtiyacı olan kan bileşenleri alınır ve diğer bileşenler bağışçıya geri verilir. 45-60 dakika süren bir işlemdir."

Saygılı, korona virüs kapmış, tedavi olmuş ve sağlığına kavuşmuş kişilerin kanlarında virüse karşı bir antikor oluştuğunu bu nedenle Dünya Sağlık Örgütü'nün immün plazma tedavisini önerdiğini ifade ederek, "Bağışlar Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan gerekli tüm koşullar ve testler yapıldıktan sonra gerçekleşmektedir. İyileşen bir hastadan bir seferde 400 ml plazma alınır. Özellikle yoğun bakımlarda tedavi görenlere fazla yükleme olmasın diye bir hasta için önerilen doz 200 ml dir. Bu 400 ml plazma, yoğun bakımda kritik durumdaki 2 hastanın virüsü yenmesine destek sağlar. Bir bağışçı en az birer hafta arayla en fazla üç defa immün plazma bağışlayabilir ve 6 kişiye şifa sağlayabilir. Bu işi tamamen Sağlık Bakanlığımız yönetmektedir. Bizler de onların gösterdiği noktalara bu dağıtımları yapacağız. Tedavi bekleyen hastalar için Bakanlığımızın onayladığı hastanelerdeki ilgili hastalara transferler gerçekleştirilecektir" diye konuştu.

Şu ana kadar iki kişiden alınan plazmanın hastaneye iletildiğini korona virüs hastalarına şifa olacağını bu hastalığa yakalanıp yenen vatandaşları plazma bağışlaması için beklediklerini herkesin şifa için iyilik yapacağını umduğunu söyledi. - ADANA

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Soylu'nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçti Haberler
Soylu'nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçti
'Soylu'dan ilk açıklama' haberini servis eden ajans, özür diledi Haberler
"Soylu'dan ilk açıklama" haberini servis eden ajans, özür diledi
108 yeni vaka endişeye düşürdü! Koronavirüs, tam da 'Bitti' denilen bölgede yeniden başladı Haberler
108 yeni vaka endişeye düşürdü! Koronavirüs, tam da "Bitti" denilen bölgede yeniden başladı
Aşk yaşadıkları konuşulan Survivor yarışmacıları, ters köşe yaptı Haberler
Aşk yaşadıkları konuşulan Survivor yarışmacıları, ters köşe yaptı
Kapıcının testi pozitif çıkınca 14 katlı bina karantina altına alındı Haberler
Kapıcının testi pozitif çıkınca 14 katlı bina karantina altına alındı
Miras peşine düşen kadın, babasını zehirli gözleme ile öldürdü Haberler
Miras peşine düşen kadın, babasını zehirli gözleme ile öldürdü
Seda Akgül, Söylemezsem Olmaz programına veda etti
Seda Akgül, Söylemezsem Olmaz programına veda etti
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifasının reddedilmesi vatandaşlar tarafından coşkuyla karşılandı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifasının reddedilmesi vatandaşlar tarafından coşkuyla karşılandı
AK Parti Kadın Kolları Genel Başkanı'ndan Soylu'ya hatırlatma: Destursuz ayrılırsa bu muhabbeti yitirir
AK Parti Kadın Kolları Genel Başkanı'ndan Soylu'ya hatırlatma: Destursuz ayrılırsa bu muhabbeti yitirir
Haftalık burç yorumları 13 - 19 Nisan: Burçları bu hafta neler bekliyor?
Haftalık burç yorumları 13 - 19 Nisan: Burçları bu hafta neler bekliyor?
Tugay Kerimoğlu: 1999 yılında Fenerbahçe'den teklif almıştım
Tugay Kerimoğlu: 1999 yılında Fenerbahçe'den teklif almıştım
Drogba, özel hastanesini koronavirüs merkezi olarak devletin hizmetine sundu
Drogba, özel hastanesini koronavirüs merkezi olarak devletin hizmetine sundu
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Süleyman Soylu açıklaması: Birlik ve beraberliğimize kimse balta vuramayacak
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Süleyman Soylu açıklaması: Birlik ve beraberliğimize kimse balta vuramayacak
Erdoğan ile Soylu arasında geçen istifa diyaloğu ortaya çıktı: Elinizi rahatlatmak için istifa ediyorum
Erdoğan ile Soylu arasında geçen istifa diyaloğu ortaya çıktı: Elinizi rahatlatmak için istifa ediyorum
Avrupa Birliği'nden Türkiye'nin Otomobili'ne tasarım tescili
Avrupa Birliği'nden Türkiye'nin Otomobili'ne tasarım tescili
Son Dakika: İstanbul ve Ankara dahil 31 şehirde ilan edilen sokağa çıkma yasağı sona erdi
Son Dakika: İstanbul ve Ankara dahil 31 şehirde ilan edilen sokağa çıkma yasağı sona erdi
Devlet Bahçeli: Sayın Bakan'ın istifasının kabul edilmemesinden memnunuz
Devlet Bahçeli: Sayın Bakan'ın istifasının kabul edilmemesinden memnunuz
Süleyman Soylu'nun istifa kararının ardından Twitter'da destek mesajları yağdı
Süleyman Soylu'nun istifa kararının ardından Twitter'da destek mesajları yağdı
Akşener'den Bakan Soylu'nun istifasına ilk yorum: Göstermiş olduğu olgun davranış nedeniyle teşekkür ediyorum
Akşener'den Bakan Soylu'nun istifasına ilk yorum: Göstermiş olduğu olgun davranış nedeniyle teşekkür ediyorum
Erdoğan'ın Soylu'nun istifa mektubunu 'Şimdi zamanı değil' diyerek yırttığı konuşuluyor
Erdoğan'ın Soylu'nun istifa mektubunu "Şimdi zamanı değil" diyerek yırttığı konuşuluyor
Son Dakika: İngiltere Başbakanı Johnson koronavirüs sebebiyle tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi
Son Dakika: İngiltere Başbakanı Johnson koronavirüs sebebiyle tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi
Son Dakika: ABD'de son 24 saatte 1831 can kaybı yaşandı, ölümler 20 bini aştı
Son Dakika: ABD'de son 24 saatte 1831 can kaybı yaşandı, ölümler 20 bini aştı
ABD'li hemşire gözyaşları içinde anlattı: Girdiğim her odada cesetler var
ABD'li hemşire gözyaşları içinde anlattı: Girdiğim her odada cesetler var
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu istifaya götüren süreçte yaşananlar
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu istifaya götüren süreçte yaşananlar
DYP Gençlik Kolları'ndan İçişleri Bakanlığı'na! İşte Soylu'nun siyasi hayatı
DYP Gençlik Kolları'ndan İçişleri Bakanlığı'na! İşte Soylu'nun siyasi hayatı
İran Cumhurbaşkanı Ruhani: Koronavirüsle mücadelede ABD ve Avrupa'dan daha başarılı olduk
İran Cumhurbaşkanı Ruhani: Koronavirüsle mücadelede ABD ve Avrupa'dan daha başarılı olduk
Adana'da babasıyla kavga edip sokağa çıkan genç, cezayı yedi
Adana'da babasıyla kavga edip sokağa çıkan genç, cezayı yedi
Beşiktaş 2. Başkanı Adnan Dalgakıran'dan Galatasaray'a UEFA Kupası göndermesi
Beşiktaş 2. Başkanı Adnan Dalgakıran'dan Galatasaray'a UEFA Kupası göndermesi
Dünyaca ünlü Türk doktor Derya Unutmaz: Koronavirüsü durduran ilaçlar bulundu
Dünyaca ünlü Türk doktor Derya Unutmaz: Koronavirüsü durduran ilaçlar bulundu
Muş Varto'da yaralı ele geçirilen PKK'lı teröristin koronavirüs testi pozitif çıktı
Muş Varto'da yaralı ele geçirilen PKK'lı teröristin koronavirüs testi pozitif çıktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Lütfü Türkkan Ekrem İmamoğlu Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Alparslan Türkeş
Magazin Emrah Simge Sağın Aleyna Tilki Recep Tayyip Erdoğan
Spor Falcao Ali Koç Lionel Messi Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu
Daha Fazla İstifa Kayseri Galatasaray Süleyman Soylu
Şu an buradasınız: İki sağlık çalışanı korona virüs hastalarına umut oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.4.2020 11:11:56. #1.15#
title