"İki Şafak Arasında" İspanya'da büyük ödül için yarışacak
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"İki Şafak Arasında" İspanya'da büyük ödül için yarışacak

Selman Nacar'ın yönettiği "İki Şafak Arasında" filmi, "68. San Sebastian Film Festivali"nde post prodüksiyon aşamasındaki projelerin yarıştığı Work in Progress Europa kategorisine seçildi.

20.08.2020 13:19 | Son Güncelleme: 20.08.2020 13:30

Selman Nacar'ın yönettiği "İki Şafak Arasında" filmi, "68. San Sebastian Film Festivali"nde post prodüksiyon aşamasındaki projelerin yarıştığı Work in Progress Europa kategorisine seçildi.

TRT ortak yapımı olan film, İspanya'nın San Sebastian şehrinde gerçekleşen festivalde, 10 bin avroluk büyük ödülün yanı sıra, filmin altyazı ve DCP kopyası dahil tüm post-prodüksiyon sürecini kapsayan destek ödülü için yarışacak.

Work in Progress seçkisinde, "İki Şafak Arasında" filmi dışında, Slovenya'dan Darko Sinko'nun "Envanter" (Inventory), İspanya'dan Alvaro Guerra'nın "Kadim Ruh" (Ancient Soul), İspanya'dan Arantza Santesteban'ın "918 Gece" (918 Nights) ve Gürcistan'dan Lasha Tskvitinidze'nin "Arazi" (Field) de yer alıyor.

Kültür Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ile Fransa'nın ulusal film fonu CNC tarafından desteklenen filmin yapımcılığını, Burak Çevik ve Diloy Gülün üstlendi.

Yapım, Antalya Film Forum'da TRT Ödülü ile Köprüde Buluşmalar Work in Progress Büyük Ödülü'nü aldı, Almanya'da Connecting Cottbus'a katıldı, Romanya'da Transilvania Pitch Stop'ta ödül kazandı.

Türkiye, Fransa ve Romanya ortak yapımı olan filmin dünya prömiyeri, 2021'de gerçekleşecek.

Kaynak: AA

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