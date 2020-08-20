İki portatif havuz açıldı
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İki portatif havuz açıldı

Gençlik ve Spor Bakanlığı öncülüğünde başlatılan "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesi kapsamında Batman'da iki portatif havuz açıldı.

20.08.2020 12:44 | Son Güncelleme: 20.08.2020 13:26

Gençlik ve Spor Bakanlığı öncülüğünde başlatılan "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesi kapsamında Batman'da iki portatif havuz açıldı.

Proje kapsamında 8-17 yaş arasındaki öğrenciler yüzme öğrenecek. Yüzme eğitimleri pandemi şartlarına uygun, sosyal mesafeli ve bakanlığın uygun gördüğü kriterlerde göre veriliyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Şafi Özperk,

Bakanlığın Batman'a kazandırdığı 2 portatif havuzun açılışını öğrencilerle beraber yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Merkez ve Gercüş ilçede hizmete giren havuzlarda yüzme eğitimlerinin başladığını kaydeden Özperk, "Bakanlığımızın Batman'a kazandırdığı yatırımlar itibariyle Batman gençliği ihya oldu. Batman'da umuyorum ki boğulmadan kaynaklı ölüm olayları azalır. Gençlerimizi yüzme öğrenmek için havuzlara bekliyoruz." dedi.

İki portatif havuz açıldı

Kaynak: AA

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