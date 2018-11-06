İki polisin yaralandığı bombalı saldırının failleri tutuklandı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde terör örgütü PKK/KCK operasyonu kapsamında yakalandıktan sonra tutuklanan 6 zanlının, Şanlıurfa-Gaziantep yolunda iki polisin yaralandığı bombalı saldırının failleri olduğu tespit edildi.

Geçtiğimiz günlerde Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde kayyum, güvenlik güçleri ile siyasi parti yöneticilerine yönelik suikast hazırlığı yapıldığının bilgisi üzerine, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ile jandarma ekipleri ortak operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında çok sayıda mühimmat ele geçirilirken, gözaltına alınan 13 kişinden 6'sı terör örgütü üyesi olmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 7 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan, zanlıların 2012 yılında Şanlıurfa-Gaziantep yolunda iki polisin yaralandığı bombalı saldırının failleri olduğu tespit edildi.

Konu ile ilgili Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimiz Suruç ilçesinde Kayyum/Kaymakam, Siyasi Parti Yöneticilerine, Emniyet/Askeri personel bina ve araçlarına eylem/suikast hazırlığı içerisinde olan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda çok sayıda silah/mühimmat, susturucu takılı suikast silahları, bomba ve bomba yapımında kullanılan malzemeler ele geçirilmiş, altı şüpheli çıkarılmış oldukları adli makamlarca tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edilmişti. 2012 yılında Şanlıurfa ili Gaziantep yolu üzerinde önceden yola döşenen bombanın patlatılması sonucu iki polis memurunun yaralanması olayı, 2015 yılında Şanlıurfa ili Suruç ilçesinde PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütünün talimatı ile örgüt içi hesaplaşma sonucunda (Kava kod adlı) Veysel Kurt isimli bir şahsın öldürülmesi olayları aydınlatılmıştır" denildi.