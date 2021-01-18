İki polisin kazada yaralanmasına neden olan uyuşturucu şüphelisine hapis cezası
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

İki polisin kazada yaralanmasına neden olan uyuşturucu şüphelisine hapis cezası

18.01.2021 11:50 | Son Güncelleme: 18.01.2021 11:55
İki polisin kazada yaralanmasına neden olan uyuşturucu şüphelisine hapis cezası

KAYSERİ'de uyuşturucu şüphelisi İ.M'ye, polisten kaçarken kendisini takip eden ekip aracının kaza yapıp, iki polis memurunun yaralanmasına neden olduğu suçlamasıyla yargılandığı davada 10 ay hapis cezası verilerek, ehliyetine 10 ay el konuldu.

KAYSERİ'de uyuşturucu şüphelisi İ.M'ye, polisten kaçarken kendisini takip eden ekip aracının kaza yapıp, iki polis memurunun yaralanmasına neden olduğu suçlamasıyla yargılandığı davada 10 ay hapis cezası verilerek, ehliyetine 10 ay el konuldu.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli polis memurları K.A. ve Y.Y., uyuşturucu ticareti şüphelisi İ.M.'nin kullandığı otomobili 19 Haziran 2019'da takip etmeye başladı. Şüpheli İ.M.'nin ani manevra yapması nedeniyle kontrolden çıkan ekip aracı, refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle iki polis memuru yaralandı. Kaza tespit tutanağında kusurlu olduğu belirtilen ve daha sonra yakalanan şüpheli İ.M. hakkında, polis memurlarının da şikayeti üzerine, 'taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma' suçundan dava açıldı.

Kayseri 1'inci Asliye Mahkemesindeki karar duruşmasına, başka suçtan tutuklu bulunan sanık İ.M., cezaevinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı. Mağdur polis memurları ise, duruşmada hazır bulundu. Sanık İ.M., "Polis olduklarını bilmiyordum. Beraatımı istiyorum" dedi. Sanığa, 'taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma' suçundan 10 ay hapis cezası verilirken, ehliyetine de 10 ay el konuldu.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Samed Aydın SUN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Donald Trump Fahrettin Koca Ahmet Davutoğlu Oğuzhan Asiltürk
Magazin Can Yaman Cem Yılmaz Oğuzhan Koç Acun Ilıcalı
Spor Mustafa Yumlu Sergen Yalçın Tolga Ciğerci Mustafa Cengiz İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kar Kaza Beşiktaş Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İki polisin kazada yaralanmasına neden olan uyuşturucu şüphelisine hapis cezası - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.1.2021 11:56:47. #1.15#
title