İki polis memuru, genç kızı ekip aracına kelepçeleyip sırayla tecavüz etti

31.08.2019 16:34

Takma adı Anna Chambers olan genç kız, 2017 yılında uyuşturucu bulundurduğu gerekçesiyle Eddie Martins ve Richard Hall adlı iki polis tarafından kelepçelediğini ve devriye arabasında tecavüz edildiğini öne sürdü. DNA sonucu genç kızı doğrular nitelikte olsa da mahkeme davayı düşürdü.

GÖREVLERİNDEN İSTİFA ETTİLER

ABD, New York'ta iki polis memuru 39 yaşındaki Eddie Martins ve 34 yaşındaki Richard Hall, 2017 yılında üzerinde uyuşturucu buldukları 18 yaşındaki Anna Chambers'ı kelepçeleyip ekip arabasına götürdüler. Gözaltına aldıkları genç kız, polislerin ekip aracının arkasında kendisini kelepçeleyerek sırayla tecavüz ettiklerini iddia etti. Polisler ise genç kadının kendi isteği ile ilişkiye girdiğini söylemelerine rağmen görevlerinden istifa ettiler.

Richard Hall

MAHKEME TECAVÜZ DAVASINI DÜŞÜRDÜ

Perşembe günü görülen tecavüz davasında her iki poliste yanlış davranışta bulunduklarını kabul ettiler. Chambers'ın olaydan sonra gittiği hastanede yaptırdığı DNA testi sonucu, spermlerin iki polise ait olduğu belgelendi. Mahkeme ise kadının güvenirliğinin sorgulanabilir olduğu gerekçesi ile tecavüz davasını düşürdü. Polislerin şartlı tahliye edilmesine tepki gösteren kadının avukatı kararı adaletsizlik olarak yorumladı.