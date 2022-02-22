İki pitbullun çocuğa saldırısıyla ilgili tahliye edilen 4 sanık yeniden tutuklandı - Haberler
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İki pitbullun çocuğa saldırısıyla ilgili tahliye edilen 4 sanık yeniden tutuklandı

AA, Adsız Günebakan - Güncel
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İki pitbullun çocuğa saldırısıyla ilgili tahliye edilen 4 sanık yeniden tutuklandı

Gaziantep'te pitbull cinsi köpeklerin 4 yaşındaki Asiye Ateş'e saldırısına ilişkin dün tahliye edilen 4 sanık, itiraz üzerine yeniden tutuklandı.

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te pitbull cinsi köpeklerin 4 yaşındaki Asiye Ateş'e saldırısına ilişkin dün tahliye edilen 4 sanık, itiraz üzerine yeniden tutuklandı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı, dün 27. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davada tutuklu yargılanan M.E, M,Y, S.K. ve Z.C'nin tahliye edilmesine itiraz etti.

İtirazı inceleyen nöbetçi 3. Ağır Ceza Mahkemesi, sanıklar hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı verdi.

3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, sanıklar M.E, M,Y, S.K. ve Z.C. ile avukatları katıldı.

Sanıklar suçsuz olduklarını öne sürdü.

Mahkeme heyeti, delillerin toplanmamış olması ve yaralanmanın boyutunu dikkate alarak, sanıkların tutuklanmalarına hükmetti.

Olay

Şahinbey ilçesi Beştepe Mahallesi'nde, 22 Aralık'ta 2 pitbullun saldırısına uğrayan 4 yaşındaki Asiye Ateş, ağır yaralanmıştı. Olayla ilgili gözaltına alınan 6 kişiden 4'ü tutuklanmıştı.

Haklarında dava açılan 4'ü tutuklu 6 sanık, dün ilk kez hakim karşısına çıkmış, tutuklu sanıkların tahliyesine karar verilmişti.

AA / Adsız Günebakan - Güncel

Cumhuriyet Başsavcılığı, Gaziantep, Güncel, Haberler

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