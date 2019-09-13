İki paraşütçü Amerikan F-15 uçaklarıyla burun buruna geldi

13.09.2019 15:45

İngiltere'de iki serbest paraşütçü eşine az rastlanan bir kazanın eşiğinden döndü. Başkent Londra'ya yaklaşık 150 kilometre mesafede uçaktan atlayan paraşütçüler serbest düşüş sırasında 2 Amerikan F-15 savaş jeti ile adeta burun buruna geldi.



17 Nisan'da yaşandığı öğrenilen olay, İngiltere Ulusal Hava Güvenliği Soruşturma Kurumu'nun konu hakkındaki raporunun ortaya çıkması ile kamuoyuna yansıdı. Raporda yaklaşık 2 yüz kilometre hızla yeryüzüne doğru inişe geçen iki paraşütçünün hemen altından saatte 550 kilometre hızla seyretmekte olan iki savaş jetinin geçtiği belirtildi. Euronews.com'da Görüntüle