İki özel yapım TRT 2'de izleyiciyle buluşacak
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İki özel yapım TRT 2'de izleyiciyle buluşacak

Kültür sanat alanında güncel içerikleriyle izleyicisini ağırlayan TRT 2, iki özel programı ekrana taşıyacak.

İki özel yapım TRT 2'de izleyiciyle buluşacak
20.07.2020 13:17 | Son Güncelleme: 20.07.2020 13:33

Kültür sanat alanında güncel içerikleriyle izleyicisini ağırlayan TRT 2, iki özel programı ekrana taşıyacak.

TRT Haber'de yayınlandığı dönem ilgi çeken "İnsanlık Hali" programı ile yeni yapım "Düşüncenin Seyir Defteri" TRT 2 ekranlarına gelecek.

Seval Çöpür'ün moderatörlüğünde Prof. Dr. Kemal Sayar ve Prof. Dr. Erol Göka'nın yorum yapacağı "İnsanlık Hali", her hafta pazartesi 23.00'te yayınlanacak.

Programda, modern zaman insanının gündemi, sorunlarıyla güncel ve tartışmalı konulara ilişkin güçlendirici ve ilham verici bilgiler izleyicilerle paylaşılacak.

"Düşüncenin Seyir Defteri"nin ilk bölümü yarın

İnsana dair bütün konuların faydalı videolar, örnek olaylar ve zengin kaynaklarla masaya yatırılacağı "İnsanlık Hali"nin yeni bölümü bugün izleyiciyle buluşacak.

Her hafta salı günü ekranlara gelecek yeni program "Düşüncenin Seyir Defteri" ise takipçilerini felsefe, tarih ve teoloji ekseninde "medeniyet keşfi"ne çıkaracak.

Programın ilk bölümünde, genel düşünce tarihi içinde "İslam Düşüncesi Tarihi" çalışmalarının yeri ve önemi ele alınacak.

İbrahim Halil Üçer ve Prof. Dr. Ömer Türker'in birlikte hazırlayıp sunduğu "Düşüncenin Seyir Defteri", ilk bölümüyle yarın 20.00'de izleyiciyle buluşacak.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Tatilciler uygun fiyatı ile dikkat çeken su altı telefon kılıflarına yoğun ilgi gösteriyor Ekonomi
Tatilciler uygun fiyatı ile dikkat çeken su altı telefon kılıflarına yoğun ilgi gösteriyor
Şarkıcı Emrah, 6 yıllık eşi Sibel Erdoğan'dan boşanıyor Magazin
Şarkıcı Emrah, 6 yıllık eşi Sibel Erdoğan'dan boşanıyor
AK Parti'den Netflix açıklaması: Türkiye'den gitmeyi neden düşünsünler? Teknoloji
AK Parti'den Netflix açıklaması: Türkiye'den gitmeyi neden düşünsünler?
Öfkeli kız babası, düğünden önce kızıyla gezmesini istemediği nikahlı damadını topuğundan vurdu 3. Sayfa
Öfkeli kız babası, düğünden önce kızıyla gezmesini istemediği nikahlı damadını topuğundan vurdu
Onlarca kadının anne olma şansını yok eden doktor hakkında yakalama kararı çıkarıldı Güncel
Onlarca kadının anne olma şansını yok eden doktor hakkında yakalama kararı çıkarıldı
Babası hastanede, kızı tatilde! Yasmin'in cesur pozları olay oldu Magazin
Babası hastanede, kızı tatilde! Yasmin'in cesur pozları olay oldu
İki gelinine tecavüz eden, birinden çocuğu olan kayınpedere 54 yıl hapis cezası
İki gelinine tecavüz eden, birinden çocuğu olan kayınpedere 54 yıl hapis cezası
İsrail bu kez sınırı aştı: Türkiye, Ayasofya kararının bedelini ödeyecek
İsrail bu kez sınırı aştı: Türkiye, Ayasofya kararının bedelini ödeyecek
Denizden yüzerek balıkçı barınağına gelen yaban domuzu öldürüldü
Denizden yüzerek balıkçı barınağına gelen yaban domuzu öldürüldü
Erdoğan'ı övmek isteyen Tuğba Ekinci'nin sözleri AK Partilileri de rahatsız etti
Erdoğan'ı övmek isteyen Tuğba Ekinci'nin sözleri AK Partilileri de rahatsız etti
'Bedenimi kadavra olarak bağışladım' diyen Seyfi Dursunoğlu'nun vasiyeti yerine getirilemedi
"Bedenimi kadavra olarak bağışladım" diyen Seyfi Dursunoğlu'nun vasiyeti yerine getirilemedi
Böyle arkadaş olmaz olsun! Birlikte alkol aldığı arkadaşının cüzdanını boşalttı anlar kamerada
Böyle arkadaş olmaz olsun! Birlikte alkol aldığı arkadaşının cüzdanını boşalttı anlar kamerada
Yeşim Salkım mayolu fotoğraflarını paylaştı: Evet sarkmışım, hatta selülitlerim var
Yeşim Salkım mayolu fotoğraflarını paylaştı: Evet sarkmışım, hatta selülitlerim var
DEVA ve Gelecek Partisi'nin ardından Yenilik Partisi kuruluyor
DEVA ve Gelecek Partisi'nin ardından Yenilik Partisi kuruluyor
Hande Erçel'in Kerem Bursin ile uzun öpüşme sahnesi kafaları karıştırdı
Hande Erçel'in Kerem Bursin ile uzun öpüşme sahnesi kafaları karıştırdı
Gözüne maske takarak yayına çıkan Erman Toroğlu'ndan Başakşehir için bomba iddia!
Gözüne maske takarak yayına çıkan Erman Toroğlu'ndan Başakşehir için bomba iddia!
Buket Aydın-Emir Sarıgül aşkı fotoğrafla belgelendi
Buket Aydın-Emir Sarıgül aşkı fotoğrafla belgelendi
3 bin 150 TL sokağa çıkma cezası kesilen Kayserili vatandaş, mahkemeye başvurunca cezası bin TL'ye düştü
3 bin 150 TL sokağa çıkma cezası kesilen Kayserili vatandaş, mahkemeye başvurunca cezası bin TL'ye düştü
Koronavirüs salgınında en sert tedbir! Nijerya'da maske takmayanlar tutuklanacak
Koronavirüs salgınında en sert tedbir! Nijerya'da maske takmayanlar tutuklanacak
Şeyma Subaşı, Elle Türkiye dergisinin yaz sayısının kapak fotoğrafı için poz verdi
Şeyma Subaşı, Elle Türkiye dergisinin yaz sayısının kapak fotoğrafı için poz verdi
Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe, Süper Lig tarihinde ilk kez ilk 3 dışında kalabilir
Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe, Süper Lig tarihinde ilk kez ilk 3 dışında kalabilir
2016/17 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde oynayan Osmanlıspor, TFF 2. Lig'e düştü
2016/17 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde oynayan Osmanlıspor, TFF 2. Lig'e düştü
Serinlemek için gölete giren 14 yaşındaki çocuk, boğularak can verdi
Serinlemek için gölete giren 14 yaşındaki çocuk, boğularak can verdi
Elektrik akımına kapılan talihsiz genç, yaşamını yitirdi
Elektrik akımına kapılan talihsiz genç, yaşamını yitirdi
Ayasofya simgeli hatıra amacıyla euro basıldı
Ayasofya simgeli hatıra amacıyla euro basıldı
Öfkeli kaynana, tartıştığı eski damadını başına çekiçle vurarak öldürdü
Öfkeli kaynana, tartıştığı eski damadını başına çekiçle vurarak öldürdü
Kayıp Gülistan'ın ailesi Süleyman Soylu ile görüştü! Baraj suyu 15 gün içinde boşaltılacak
Kayıp Gülistan'ın ailesi Süleyman Soylu ile görüştü! Baraj suyu 15 gün içinde boşaltılacak
Kasım Süleymani'nin koordinat bilgilerini paylaşan kişi idam edildi
Kasım Süleymani'nin koordinat bilgilerini paylaşan kişi idam edildi
Elon Musk, son dört ay içinde servetini 3 kat artırarak ilk kez zenginler listesinde ilk 10'a girdi
Elon Musk, son dört ay içinde servetini 3 kat artırarak ilk kez zenginler listesinde ilk 10'a girdi
6'ncı kattan düşen doktorun feci ölümü! Yakınları sinir krizi geçirdi
6'ncı kattan düşen doktorun feci ölümü! Yakınları sinir krizi geçirdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Erkan Akçay Süleyman Soylu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sıla Acun Ilıcalı Tuvana Türkay Murat Dalkılıç
Spor Tamer Tuna Caner Erkin Sergen Yalçın Malcolm Thomas Tahir Karapınar
Daha Fazla Joe Carr Roza Sabah E-gameshow Ali Yavuz Kol
Şu an buradasınız: İki özel yapım TRT 2'de izleyiciyle buluşacak - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.7.2020 14:02:35. #1.14#
title