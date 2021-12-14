İki otomobilin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı

İNEGÖL, BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki otomobilin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza Ahmet Türkel Çevre Yolu'nda meydana geldi. Seyir halinde olan Yeter Musaoğlu idaresindeki 16 APP 840 plakalı otomobil ile Şener Acar idaresindeki 16 KAH 15 plakalı otomobil çarpıştı.

Meydana gelen kazada 16 APP 840 plakalı otomobil sürücüsü Yeter Musaoğlu yaralandı.

Yaralı, olay yerine gelen 112 Acil Servis Ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servis Bölümü'ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili tahkikat sürüyor.