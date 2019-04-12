İki Otomobilin Çarpıştığı Kazada Saniyelerle Ölümden Döndüler

ADANA'nın Sarıçam ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 çocuğuyla yürüyen kadın ile yolun karşısına geçen 1 kişi, saniyelerle çarpışan araçların altında kalmaktan kurtuldu.

Sarıçam ilçesi Kozan Yolu üzerinde dün saat 12.30 sıralarında plakası öğrenilemeyen otomobil, aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu önce refüje ardından yolda ilerleyen bir otomobile arkadan çarptı. Kazada otomobilin parçaları yola savrulurken, çarptığı otomobil ise önce çöp konteynerine ardından ağaca çarparak durdu.

SANİYELERLE KURTULDULAR

Kaza öncesinde 2 çocuğuyla kaldırımda ilerleyen kadın ile yolun karşısına geçen 1 kişi, saniyelerle çarpışan araçların altında kalmaktan kurtuldu. Kazanın ardından iki otomobil de kullanılamaz hale gelirken, sürücüler kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Çevredekilerin yardıma koştuğu kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - Adana

Kaynak: DHA