İki otomobilin çarpıştığı kazada LPG tankı yola fırladı İki otomobilin çarpıştığı kazada LPG tankı yola fırladı Karabük'te meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk 6 kişi yaralandı Karabük'te iki otomobilin çarpışması sonucu LPG tankı yerinden çıkarak yola fırladığı ve faciadan dönüldüğü kazada 2'si çocuk 6 kişinin yaralandı.

İki otomobilin çarpıştığı kazada LPG tankı yola fırladı

Karabük'te meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk 6 kişi yaralandı

KARABÜK - Karabük'te iki otomobilin çarpışması sonucu LPG tankı yerinden çıkarak yola fırladığı ve faciadan dönüldüğü kazada 2'si çocuk 6 kişinin yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametinden Karabük'e giden Mustafa T. yönetimindeki 34 FU 1695 plakalı Dacia marka otomobil, Eski Tabur mevkisinde önünde seyreden Veysel E. yönetimindeki 78 AG 468 plakalı otomobilin Belediye Fen İşleri ve İtfaiye Müdürlüğü önündeki kavşaktan sola dönüş yaptığı sırada yandan çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobiller savrulurken, 78 AG 468 plakalı otomobilin gaz yakıt tankı yerinden çıkarak yola fırladı. Gaz tankının şans eseri patlamadığı kaza sonrası gürültüyü duyarak dışarı çıkan itfaiye ekipleri yaralıların yardımına koştu. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine 112 acil servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücülerle birlikte Şenol T., Yahya F., Perihan T. ve Şevval S. yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

İtfaiye ekipleri ise yola fırlayan gaz yakıt tankını kontrol ederek otomobilin bagajına geri koydu.

Kaynak: İHA