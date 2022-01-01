İki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi öldü (2) - Haberler
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İki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi öldü (2)

AA / Zekeriya Karadavut - Haberler | Güncel

Aksaray'da 2 otomobilin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti.

AKSARAY (AA) - Aksaray'da 2 otomobilin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti.

Merkeze bağlı Hatipoğlu köyü yolunda, henüz sürücülerinin kimliği belirlenemeyen 2 otomobil çarpıştı. Kazayı görenler durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri, kaza yerinde 6 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan bir kişi de ambulansla Aksaray Eğitim Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

İki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi öldü (2)

İki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi öldü (2)

İki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi öldü (2)

Aksaray'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi öldü

Aksaray'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi öldü

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AA / Zekeriya Karadavut - Son Dakika Haberleri

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