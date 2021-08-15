İki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
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İki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

İki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde iki otomobilin çarpıştı kazada 4 kişi yaralandı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde iki otomobilin çarpıştı kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Kepez Mahallesi Prof. Muammer Aksoy Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Zonguldak istikametinden Ereğli istikametine seyir halinde olan Ercan Y. idaresindeki 67 LU 533 Renault markaotomobil, yine aynı istikamette seyreden Mustafa K. idaresindeki 67 LG 603 plakalı Volkswagen marka otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile iki araçta da maddi hasar meydana gelirken, 67 LU 533 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan F.U., C.A., S.A. ve E.I. yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar yaralıların yardımına gelerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalesini yaptıktan sonra Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Polis ekipleri başka bir kazanın önüne geçmek için yolda güvenlik önlemi alırken, kazaya karışan otomobil sürücüleri Ercan Y. ve Mustafa K. ifadeleri alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK

İki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
İki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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