İki otomobilin çarpıştığı kaza korkuttu
14.03.2021 23:08 | Son Güncelleme: 14.03.2021 23:13
Kozlu İlçesinde hızını almayan iki otomobil çarpıştı.
Kozlu İlçesinde hızını almayan iki otomobil çarpıştı. Şans eseri kazada yaralanan olmadı.
Edinilen bilgiye göre olay akşam saatlerinde Kozlu İlçesine bağlı belediye önünde meydana geldi. Hızı almayan 67 AG 105 plakalı Fiat marka otomobil ile 41ADL 393 plakalı Ford marka otomobil kafa kafaya çarpıştı. Şans eseri kazada yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi. - ZONGULDAK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı