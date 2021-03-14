İki otomobilin çarpıştığı kaza korkuttu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

İki otomobilin çarpıştığı kaza korkuttu

14.03.2021 23:08 | Son Güncelleme: 14.03.2021 23:13
İki otomobilin çarpıştığı kaza korkuttu

Kozlu İlçesinde hızını almayan iki otomobil çarpıştı.

Kozlu İlçesinde hızını almayan iki otomobil çarpıştı. Şans eseri kazada yaralanan olmadı.

Edinilen bilgiye göre olay akşam saatlerinde Kozlu İlçesine bağlı belediye önünde meydana geldi. Hızı almayan 67 AG 105 plakalı Fiat marka otomobil ile 41ADL 393 plakalı Ford marka otomobil kafa kafaya çarpıştı. Şans eseri kazada yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Pervin Buldan Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Murat Balcı Meghan Markle Yılmaz Erdoğan
Spor Mesut Özil Mesut Bakkal Aykut Kocaman Sergen Yalçın İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İki otomobilin çarpıştığı kaza korkuttu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.3.2021 23:14:54. #1.14#
title