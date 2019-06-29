İki otomobilin çarpıştığı kaza kamerada

SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Kaza, Kırkpınar Şehit Cevdet Koç Caddesi üzerinde meydana geldi. Mehmet Atasoy idaresindeki 34 HJE 54 plakalı otomobil, Şehit Cevdet Koç Caddesi üzerinde İzmit yönüne giden Fatih Demirci idaresindeki 43 RD 193 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada Recep Yılmazer yaralandı. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Sapanca ilçe hastanesi acil servisine kaldırılarak tedaviye alındı. Diğer yandan kaza anı bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA