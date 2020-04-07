İki otomobilin çarpıştığı kaza güvenlik kamerasında
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Pamukkale, Denizli, Ulus, Güncel

İki otomobilin çarpıştığı kaza güvenlik kamerasında

İki otomobilin çarpıştığı kaza güvenlik kamerasındaDENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, kavşakta kırmızı ışık ihlali yapan otomobilin başka bir otomobile çarpması sonucunda bir sürücü yaralandı.

07.04.2020 21:08 | Son Güncelleme: 07.04.2020 21:10
İki otomobilin çarpıştığı kaza güvenlik kamerasında

İki otomobilin çarpıştığı kaza güvenlik kamerasında

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, kavşakta kırmızı ışık ihlali yapan otomobilin başka bir otomobile çarpması sonucunda bir sürücü yaralandı. Kaza anı, bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaza bugün saat 18.00 sıralarında Ulus Caddesi ile Doğan Demircioğlu caddesinin kesiştiği kavşakta meydana geldi. Berkay Bozdağ idaresindeki 20 YE 843 plakalı otomobil, Ulus Caddesi'nde seyir halindeyken, Doğan Demircioğlu Caddesi'nde kırmızı ışık ihlali yaptığı belirlenen Sefer Dursun'un kullandığı 65 AS 034 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan Dursun'un kullandığı otomobil trafik ışığına çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, 112 sağlık ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan Dursun, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda dışarı çıkarıldı. Ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırılan Dursun'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde iki otomobilin çarpıştığı görüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Güvenlik kamera görüntüsü

-Kaza yerinden detay görüntüler

-Polis ve itfaiye ekiplerinden detay

-İki otomobilden ve trafik lambasından görüntüler

Haber-Kamera: Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)

İki otomobilin çarpıştığı kaza güvenlik kamerasında

Kaynak: DHA

Haberin Videosu:

İki otomobilin çarpıştığı kaza güvenlik kamerasında
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