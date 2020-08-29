İki otomobilin çarpıştı, durakta tramvay bekleyen kadın yaralandı
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İki otomobilin çarpıştı, durakta tramvay bekleyen kadın yaralandı

KAYSERİ'de, çarpışan iki otomobilden birinin savrularak tramvay durağına çarptı.

İki otomobilin çarpıştı, durakta tramvay bekleyen kadın yaralandı
29.08.2020 19:17 | Son Güncelleme: 29.08.2020 19:20

KAYSERİ'de, çarpışan iki otomobilden birinin savrularak tramvay durağına çarptı. Kaza sırasında durakta bekleyen Büşra Algül (22) yaralandı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Sivas Bulvarının 10'uncu kilometresinde meydana geldi. Aynı yönde giden Alparslan Serbest (22) yönetimindeki 38 EK 818 plakalı otomobil, Güneş Yıldız'ın (35) kullandığı 38 KL 319 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle Yıldız'ın kullandığı otomobil savrularak, tramvay durağına çarptı. Bu sırada durakta tramvay bekleyen Büşra Algül yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Büşra Algül, Erciyes Üniversites Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. 


Kaynak: DHA

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