İki otomobilin çarpıştı, araçta sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı

12.12.2019 23:08 | Son Güncelleme: 12.12.2019 23:17

SAKARYA (İHA) – Sakarya'nın Arifiye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında toplamda 2 kişi yaralandı. Çarpışmanın etkisiyle araçta sıkışan 1 sürücü ise olay yerine gelen itfaiye ekiplerince kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.



Kaza, saat 21.30 sıralarında Arifiye ilçesi Arifbey Mahallesi Kudüs Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen 54 BJ 348 plakalı otomobil ile 54 LN 356 plakalı otomobil cadde üzerinde çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki otomobil sürücüsü de yaralandı. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 54 BJ 348 plakalı otomobilde sıkışan sürücü itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu sıkıştığı yerden kurtarıldı. Yaralılar sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahaleleri sonrasında Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.



İki araç sürücüsünün yaralandığı ve araçlarda maddi hasarın meydana geldiği kaza ile ilgili polis ekipleri inceleme başlattı. - SAKARYA

Kaynak: İHA