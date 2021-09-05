İki otomobile çarptı, olay yerinden yaya olarak kaçtı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İki otomobile çarptı, olay yerinden yaya olarak kaçtı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İki otomobile çarptı, olay yerinden yaya olarak kaçtı Manisa'da önce park halindeki otomobile ardından önünde seyreden başka bir araca çarpan otomobilin sürücüsü, kaza sonrası olay yerinden yaya olarak kaçtı.

İki otomobile çarptı, olay yerinden yaya olarak kaçtı

MANİSA - Manisa'da önce park halindeki otomobile ardından önünde seyreden başka bir araca çarpan otomobilin sürücüsü, kaza sonrası olay yerinden yaya olarak kaçtı. Kazadan 1 kişi yaralandı.

Kaza, dün gece saatlerinde Yunusemre ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü belirlenemeyen 45 AGN 188 plakalı Opel marka otomobil, Mimar Sinan Bulvarı üzerinde park halinde bulunan 35 GD 0369 plakalı Volkswagen ile önünde seyreden Feyyaz A. yönetimindeki 10 ADF 497 plakalı Volkswagen marka otomobile çarptı. Kontrolden çıkan 45 AGN 188 ile 10 ADF 497 plakalı otomobiller refüjün korkuluk demirlerine çarparak durabildi. Kazada 10 ADF 497 plakalı otomobilin sürücüsü Feyyaz A. yaralanırken, kazaya sebep olan 45 AGN 188 plakalı otomobilin sürücüsü, hurdaya dönen aracından çıkıp, yaya olarak bölgeden uzaklaştı. Polis ekipleri, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

İki otomobile çarptı, olay yerinden yaya olarak kaçtı
İki otomobile çarptı, olay yerinden yaya olarak kaçtı
İki otomobile çarptı, olay yerinden yaya olarak kaçtı
İki otomobile çarptı, olay yerinden yaya olarak kaçtı
İki otomobile çarptı, olay yerinden yaya olarak kaçtı
İki otomobile çarptı, olay yerinden yaya olarak kaçtı
İki otomobile çarptı, olay yerinden yaya olarak kaçtı
İki otomobile çarptı, olay yerinden yaya olarak kaçtı
İki otomobile çarptı, olay yerinden yaya olarak kaçtı
İki otomobile çarptı, olay yerinden yaya olarak kaçtı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Önder Aydın

3'ü bebek 6 kişinin yaralanmasına sebep olan alkollü sürücüyü TEM'in ortasında dövdüler
3'ü bebek 6 kişinin yaralanmasına sebep olan alkollü sürücüyü TEM'in ortasında dövdüler
Kahramanmaraş'ta otomobil evin duvarına çarptı: 1 ölü, 5 yaralı
Kahramanmaraş'ta otomobil evin duvarına çarptı: 1 ölü, 5 yaralı
Polisten kaçan şüpheliler, otomobille İrem'e çarpıp ölümüne neden oldu
Polisten kaçan şüpheliler, otomobille İrem'e çarpıp ölümüne neden oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan Murat Kurum Meral Akşener Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Münir Özkul Düm Tek Tek Mesut Akusta Defne Samyeli
Spor Muslera Cristiano Umut Meraş Kerem Aktürkoğlu Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
İki otomobile çarptı, olay yerinden yaya olarak kaçtı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.9.2021 08:05:09. #1.15#

title