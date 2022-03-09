Erzurum'da iki otomobilde 103 kilo 550 gram eroin yakalandı - Haberler

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Erzurum'da iki otomobilde 103 kilo 550 gram eroin yakalandı

AA - Selami Küçükoğlu - Güncel
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Erzurum'da iki otomobilin bagaj kısmındaki valizlere gizlenmiş 103 kilo 550 gram eroin ele geçirildi.

ERZURUM (AA) - Erzurum'da iki otomobilin bagaj kısmındaki valizlere gizlenmiş 103 kilo 550 gram eroin ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Erzurum-Erzincan kara yolu üzerindeki polis kontrol noktasında uyuşturucuyla mücadele çalışmalarına devam ediyor.

Polis ekipleri, teknik ve fiziki takibe aldıkları şahısların kullandığı biri kiralık iki otomobili durdurdu.

Araçlarda yapılan aramada, narkotik dedektör köpeği "Eris"in otomobillerin bagaj kısmına tepki vermesi üzerine buradaki 5 valizin iç araması yapıldı.

İncelemede, valizlerin içerisinde 103 kilo 550 gram eroin ile narkotik maddeden elde edildiği değerlendirilen 20 bin lira ele geçirildi.

Otomobilde bulunan ve gözaltına alınan Murat T, Erdem T. ile Caner D, savcılık sorgusu sonrası sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Erzurum'da iki otomobilde 103 kilo 550 gram eroin yakalandı

Erzurum'da iki otomobilde 103 kilo 550 gram eroin yakalandı

Erzurum'da iki otomobilde 103 kilo 550 gram eroin yakalandı

Erzurum'da iki otomobilde 103 kilo 550 gram eroin yakalandı

AA / Selami Küçükoğlu - Güncel

Narkotik, Erzurum, Polis, Eroin, Güncel, Haberler

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