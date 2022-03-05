İki otomobil kavşakta çarpıştı: 5 yaralı

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde kavşakta iki otomobil çarpıştı. Kazada 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza Perşembe beldesi mevkisindeki kavşakta yaşandı. U.M.'nın hakimiyetindeki 34 BON 137 plakalı Volkswagen araç ile T. H. hakimiyetindeki 74 AN 396 plaka Renault marka araç ile kavşakta çarpıştı. Meydana gelen kazada araçlarda maddi hasar meydana gelirken araç sürücüleri T.H., U.M. ile H.G.,S.G.,D.G. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulans ile Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yararlıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - ZONGULDAK