İki otomobil kavşakta çarpıştı: 4 yaralı Bolu'nun Mudurnu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Taşkesti beldesinden Bolu istikametine seyreden Turan Kurul yönetimindeki 81 AU 981 plakalı otomobil ile karşı istikamette seyreden Hasan Kanaç idaresindeki 06 BKU 839 plakalı otomobil Mudurnu kavşağında çarpıştı.

Meydana gelen trafik kazasında Turan Kurul ile aynı araçta bulunan 3 kişi yaralanırken, diğer araçta yaralanan olmadı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Mudurnu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaynak: AA