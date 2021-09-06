İki otomobil kavşakta çarpıştı: 4'ü kadın 6 yaralı
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İki otomobil kavşakta çarpıştı: 4'ü kadın 6 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İki otomobil kavşakta çarpıştı: 4'ü kadın 6 yaralı Karabük'te meydana gelen trafik kazasında iki otomobilin çarpışması sonucu 4'ü kadın 6 kişi yaralandı.

İki otomobil kavşakta çarpıştı: 4'ü kadın 6 yaralı

KARABÜK - Karabük'te meydana gelen trafik kazasında iki otomobilin çarpışması sonucu 4'ü kadın 6 kişi yaralandı.

Kaza, Karabük-Eskipazar karayolu Organize Sanayi kavşağında meydana geldi. Eskipazar istikametine seyir halinde olan Ayhan Demirdaşidaresindeki 78 SS 222 plakalı Toyota marka otomobil, Organize Sanayi Bölgesinden kavşağa kontrolsüz giriş yapan Yasin T.idaresindeki 38 NR 187 plakalı Tofaş marka otomobille çarpıştı. Kazada sürücülerle birlikte Nazmiye Demirdaş(48), Fatma Bursal(71), Reşide Kayave Mahiye Şenyaralandı.

Diğer sürücülerin bildirmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

İki otomobil kavşakta çarpıştı: 4'ü kadın 6 yaralı
İki otomobil kavşakta çarpıştı: 4'ü kadın 6 yaralı
İki otomobil kavşakta çarpıştı: 4'ü kadın 6 yaralı
İki otomobil kavşakta çarpıştı: 4'ü kadın 6 yaralı
İki otomobil kavşakta çarpıştı: 4'ü kadın 6 yaralı
İki otomobil kavşakta çarpıştı: 4'ü kadın 6 yaralı
İki otomobil kavşakta çarpıştı: 4'ü kadın 6 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Rıdvan Bostancı

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İki otomobil kavşakta çarpıştı: 4'ü kadın 6 yaralı - Haberler
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