İki otomobil kavşakta çarpıştı
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İki otomobil kavşakta çarpıştı

18.03.2021 14:18 | Son Güncelleme: 18.03.2021 14:26
İki otomobil kavşakta çarpıştı

Bilecik'te iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında maddi hasar oluştu.

Bilecik'te iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında maddi hasar oluştu.

Alınan bilgiye göre, Bilecik kent merkezi Tepebaşı kavşağından Küçük Sanayi Sitesi istikametine dönmek isteyen İbrahim O. idaresindeki 06 BT 1872 plakalı otomobil ile sanayi istikametine seyir halindeki Ali G. yönetimindeki 11 BB 489 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada şans eseri ölen veya yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi. Bilecik-Osmaneli karayolundaki trafik, araçların kaza yerinden kaldırılmasıyla normale döndü. - BİLECİK

İki otomobil kavşakta çarpıştı
İki otomobil kavşakta çarpıştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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