İki otomobil kavşakta çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

22.11.2019 10:26 | Son Güncelleme: 22.11.2019 10:26

DENİZLİ'nin Tavas ilçesinde, iki otomobilin kavşakta çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 23.00 sıralarında, Medet Mahallesi'ndeki kavşakta meydana geldi. Tavas'tan Denizli yönüne giden Mehmet G. yönetimindeki 20 RS 734 plakalı otomobil ile Nihat İsenlik yönetimindeki 64 HB 676 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücü Nihat İsenlik ve yanında bulunan Perihan İsenlik (55) ile diğer aracın sürücüsü Mehmet G. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla Tavas Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alınan yaralılardan Perihan İsenlik, yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Diğer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA