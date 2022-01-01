İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 7 yaralı - Haberler
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İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 7 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Çorum'da iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

ÇORUM (İHA) - Çorum'da iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Kaza, Osmancık yolu Bayat Gediği'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İbrahim Ç. idaresindeki 19 UM 542 plakalı otomobil ile Fatih A.'nın kullandığı 60 ZL 208 plakalı otomobil, kafa kafaya çarpıştı. Kazanın ihbarı ile bölgeye çok sayıda polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Hurdaya dönen otomobillerde sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı.

112 ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar İbrahim Ç., Havva Ş., Berna G., Azra G., Beyza G., Meryem K. ve Fatih A., Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentte bulunan özel hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeni ile yaklaşık 2 saat trafiğe kapanan Çorum-Osmancık Karayolu, kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından tekrar trafiğe açıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - ÇORUM

İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 7 yaralı

İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 7 yaralı

İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 7 yaralı

İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 7 yaralı

İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 7 yaralı

İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 7 yaralı

İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 7 yaralı

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