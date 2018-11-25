İki Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 6 Yaralı

Sivas'ta iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 1'i ağır 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, saat 21.00 sıralarında Sivas-Gürün karayolunda meydana geldi. Sivas istikametine giden B.S. yönetimindeki 58 AAH 633 plakalı otomobil ile karşı istikametten gelen İ.C. yönetimindeki 60 AP 485 plakalı otomobil, sürücülerin direksiyon hakimiyetlerini kaybetmesi sonucu kafa kafaya çarpıştı. Çarpışma sonucu araçlarda bulunan M.Y, İ.C, M.E, B.S, Ö.M.C ve O.Y. yaralandı. Yaralılar Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine ve Numune Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Ö.M.C'in durumunun ağır olduğu belirtilirken diğer yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS