Çorum'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çorum'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Çorum'un Sungurlu ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

ÇORUM (İHA) - Çorum'un Sungurlu ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Oğlaközü köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Haydar K. yönetimindeki 19 AAC 894 plakalı otomobil, karşı istikametten gelen Recep K. yönetimindeki 06 BL 6862 yönetimindeki araçla kafa kafaya çarpıştı. Kazada 6 kişi yaralanırken, kazanın ihbarı ile bölgeye çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Hurdaya dönen otomobillerde sıkışan yaralılar Sungurlu Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştıkların yerden çıkarıldı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar, Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - ÇORUM

Çorum'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı

Çorum'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı

Çorum'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı

Çorum'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı

Çorum'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı

Çorum'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı

Tabutları yan yana dizildi! Kazada ölen aynı aileden 2'si çocuk 6 kişiye acı veda

Tabutları yan yana dizildi! Kazada ölen aynı aileden 2'si çocuk 6 kişiye acı veda

 Yılbaşı gecesi bir aile yok oldu! Geriye birlikte çektirdikleri fotoğraflar kaldı

Yılbaşı gecesi bir aile yok oldu! Geriye birlikte çektirdikleri fotoğraflar kaldı

 Yeni yılın ilk dakikalarında feci kaza! İki araç çarpıştı, 7 kişi yaşamını yitirdi

Yeni yılın ilk dakikalarında feci kaza! İki araç çarpıştı, 7 kişi yaşamını yitirdi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title