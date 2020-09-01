İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Her iki otomobilin de hurdaya döndüğü feci kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Manavgat-Akseki Karayolu Çavuşköy mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Akseki istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeki Erdem Güzel'in kullandığı 07 EZ 837 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle karşı şeride geçerek, Necla Ağaoğlu'nun kullandığı 06 JN 413 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı.

Her iki otomobilin de hurdaya döndüğü feci kazada, 07 EZ 837 plakalı otomobilin sürücüsü Erdem Güzel, otomobilde yolcu olarak bulunan Osman Güzel, Havva Güzel ve Elif Güzel yaralandı. Yaralılar 112 sağlık ekibi tarafından olay yerinde yapılan müdahalelerin ardından ambulanslarla Manavgat'ta bulunan hastanelere kaldırıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA