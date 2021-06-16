İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 kişi yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 kişi yaralandı

İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 kişi yaralandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Denizli'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Denizli'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralanırken, otomobilde sıkışan bir sürücü itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Çivril ilçesi Özdemirci Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; iki farklı yöne seyir halinde olan sürücü Ö.K., idaresindeki 34 HS 1662 plakalı otomobil ile sürücü B.Ç., hakimiyetindeki 03 EH 176 plakalı otomobil ile karşı karşıya kaldı. Otomobiller kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki otomobilde bulunan toplam 3 kişi yaralandı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri otomobilde sıkışan sürücü B.Ç'yi bulunduğu yerden kurtararak sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi. Sürücü Ö.K. ve yolcu konumunda bulunan U.Ö'de yaralı olarak Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Meydana gelen trafik kazasında otomobiller hurdaya döndü. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 kişi yaralandı
İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 kişi yaralandı
İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 kişi yaralandı
İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 kişi yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son dakika haberi | Kaza yapan polis hayatını kaybetti, eşi yaralandı
Son dakika haberi | Kaza yapan polis hayatını kaybetti, eşi yaralandı
Ticari taksi ile motosiklet çarpıştı, kaza yapan kardeşini gören ağabeyin feryatları yürekleri dağladı
Ticari taksi ile motosiklet çarpıştı, kaza yapan kardeşini gören ağabeyin feryatları yürekleri dağladı
Sancaktepe'de içinde tüplerin bulunduğu palet deposu yandı, mahalleli sokağa döküldü
Sancaktepe'de içinde tüplerin bulunduğu palet deposu yandı, mahalleli sokağa döküldü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Hulusi Akar Boris Johnson Devlet Bahçeli Jens Stoltenberg
Magazin Enis Arıkan Hande Ataizi Burcu Biricik Farah Zeynep Abdullah
Spor Diego Ozan Tufan Roland Garros Merih Demiral Roberto Mancini
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 kişi yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.06.2021 10:53:47. #1.13#

title