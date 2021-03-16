İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 Yaralı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Furkan U. idaresindeki 27 B 9837 plakalı Renault marka otomobil ile Davut Ş. idaresindeki 02 DV 064 plakalı Renault marka otomobil ilçe merkezinde kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazada her iki aracın sürücüsü olan Furkan U. ve Davut Ş. yaralandı. Yaralı sürücüler, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Besni Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı