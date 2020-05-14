İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı
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İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı
14.05.2020 23:43 | Son Güncelleme: 14.05.2020 23:44

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Köseler Mahallesi 2. Sanayi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Furkan B. idaresindeki 67 SK 031 plakalı otomobil karşı yönden gelen Tayfun G. idaresindeki 67 LP 556 Plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücülerden Furkan B. ile aynı otomobilde yolcu olarak bulunan R. S. yaralandı. Yaralılar olay yerine çağırılan 112 sağlık görevlileri tarafından ilk müdahaleleri olay yerinde yapıldıktan sonra ambulanslarla Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi ile ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikeleri bulunmazken hastanedeki tedavileri sürüyor.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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